прогуляться, перекусить

От пользователя @RrRrR

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Санкт-Петербург → Другое Хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое Петь песни под гитару на берегу залива. Или прокатиться на велосипеде.

Санкт-Петербург → Другое Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Спб

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по летнему городу

Санкт-Петербург → Другое Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.

Санкт-Петербург → Другое Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

Санкт-Петербург → Другое В любое удобное время дружелюбно провести досуг

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