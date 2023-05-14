прогуляться, перекусить

От пользователя @Rabbit

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский музей

Санкт-Петербург → Другое Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Съездить за город сделать шашлыки

Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

Санкт-Петербург → Другое Сходить на экскурсию в Мраморный дворец

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