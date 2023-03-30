Санкт-Петербург
Послушать джаз в центре
прогуляться, перекусить
Вечером вторника, среды или четверга послушать живой джаз в центре, благо мест полно.
От пользователя @DanielD
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