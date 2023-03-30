Вечером вторника, среды или четверга послушать живой джаз в центре, благо мест полно.

От пользователя @DanielD

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Санкт-Петербург → Другое Я тоже хочу подружиться :)

Санкт-Петербург → Другое Гоу в Питерскую беседу :)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей политической истории России

Санкт-Петербург → Другое Сходил бы днём прогуляться)

Санкт-Петербург → Другое Поужинать в кафе)

Санкт-Петербург → Другое Кто сегодня курить кальян?

Санкт-Петербург → Другое не отказалась бы от прогулки

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