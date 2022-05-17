Санкт-Петербург
Посидеть в баре или кафе
прогуляться, перекусить
Поболтать на разные темы, если есть желание можно обсудить тему полиамории.
От пользователя @RedFox
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