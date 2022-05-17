Посидеть в баре, погулять по ночному Питеру

От пользователя @Temir

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Санкт-Петербург → Другое Общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Можно и в баре посидеть

Санкт-Петербург → Другое поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу для дальнейших встреч и общения)

Санкт-Петербург → Другое За любой кипиш)

Санкт-Петербург → Другое Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

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