Санкт-Петербург
Посидеть в баре
прогуляться, перекусить
Посидеть в баре, погулять по ночному Питеру
От пользователя @Temir
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