Санкт-Петербург
Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

фото пользователя Rabenda_kohi
прогуляться, перекусить

Есть настолки(монополия, крутогидон, большая бродилка, карточные войны) , разный чай с вкусняшками, а так же куча свободного времени пока ребёнок в саду, а муж на работе. Буду рада общению ну и погулять) особенно во фрунзенском р-не.

От пользователя @Rabenda_kohi

14 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Vavulia
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Yaasin
Санкт-Петербург → Другое

Просто повыпендриваться🤓

маленькое фото пользователя Alina3345
Санкт-Петербург → Другое

Подружку для прогулок ))))

маленькое фото пользователя Nikita_3000
Санкт-Петербург → Другое

Пройтись по лесу

маленькое фото пользователя Hoshi
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в Эрмитаж

маленькое фото пользователя Yanoplanetyanka
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

маленькое фото пользователя Gasta
Санкт-Петербург → Другое

найти новые знакомства ,съездить куда-то

маленькое фото пользователя Manusha
Санкт-Петербург → Другое

Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, сделать фотографии тебя на улице

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое

Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

маленькое фото пользователя Aleksandr10
Санкт-Петербург → Другое

Пойти в бар

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!