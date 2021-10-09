Санкт-Петербург
Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.
Есть настолки(монополия, крутогидон, большая бродилка, карточные войны) , разный чай с вкусняшками, а так же куча свободного времени пока ребёнок в саду, а муж на работе. Буду рада общению ну и погулять) особенно во фрунзенском р-не.
От пользователя @Rabenda_kohi
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