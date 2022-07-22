Санкт-Петербург
Посиделки в пабе
Хотелось бы собрать небольшую адекватную компанию и посидеть вечером (не супер поздно) в уютном тихом пабе, комфортно пообщаться (без пошлостей, бесконтрольного поглощения алкоголя и токсичного взаимодействия), лениво и цивильно отдохнуть:)
От пользователя @Snotra
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