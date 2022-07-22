Хотелось бы собрать небольшую адекватную компанию и посидеть вечером (не супер поздно) в уютном тихом пабе, комфортно пообщаться (без пошлостей, бесконтрольного поглощения алкоголя и токсичного взаимодействия), лениво и цивильно отдохнуть:)

От пользователя @Snotra

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое прогуляться по паркам послезавтра

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в бар/клуб

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

Санкт-Петербург → Другое Адекватное общение на различные темы :)

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино в обнимку

Санкт-Петербург → Другое Общение в тг

Санкт-Петербург → Другое Ребята без родителей, как вы справляетесь с одиночеством?

Санкт-Петербург → Другое Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

Санкт-Петербург → Другое сходить на концерт руслана cmh 23 августа

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!