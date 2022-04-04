Санкт-Петербург
Пошлите на шашлыки ?
собрать компанию
В парк какой -нибудь .выпить можно (осторожно ) ,возраст /пол не важен .Модно парой )
От пользователя @Karabas
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