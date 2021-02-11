Есть желание пойти на фест сегодня, ищу тех кто тоже идет :)

От пользователя @Pollinnas

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский Музей, погулять по городу и поесть шавермы

Санкт-Петербург → Другое Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?

Санкт-Петербург → Другое сходить на концерт руслана cmh 23 августа

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