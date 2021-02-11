Санкт-Петербург
Пошли на Stereoleto?

фото пользователя Pollinnas
прогуляться, перекусить

Есть желание пойти на фест сегодня, ищу тех кто тоже идет :)

От пользователя @Pollinnas

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