прогуляться, перекусить

От пользователя @Sanchez

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Санкт-Петербург → Другое Я просто общаюсь.

Санкт-Петербург → Другое Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Санкт-Петербург → Другое Неторопливо и с интересным общением поиграть в шахматы по переписке

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Побродить по городу,перекусить.

Санкт-Петербург → Другое Я хочу скем нибудь Перекусить что б прегласили у гостили

Санкт-Петербург → Другое Что такое зрелость?

Санкт-Петербург → Другое С мной не с кучно

Санкт-Петербург → Другое Идем на фестиваль 👺

Санкт-Петербург → Другое Всегда рада новым людям!

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре

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