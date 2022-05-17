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От пользователя @Anton9966

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Санкт-Петербург → Другое Просто велопрогулка

Санкт-Петербург → Другое поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по летнему городу

Санкт-Петербург → Другое Погулять по вечернему Питеру

Санкт-Петербург → Другое Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

Санкт-Петербург → Другое Прокатиться на квадроциклах

Санкт-Петербург → Другое Завалиться домой чтоб посмотреть кино и поесть гадостей

Санкт-Петербург → Другое Хочу познакомится с новыми людьми

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