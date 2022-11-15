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От пользователя @Miss_arinka

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Санкт-Петербург → Другое Прогулка в пригороде

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

Санкт-Петербург → Другое Конечно пойдём

Санкт-Петербург → Другое Го гулять по Питер

Санкт-Петербург → Другое Давай просто сходим куда-нибудь

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Санкт-Петербург → Другое Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

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