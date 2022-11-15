Санкт-Петербург
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От пользователя @Miss_arinka
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I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей
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Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.
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Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))
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Ищу компанию на фестиваль Шабаш (Питер, 17 июня)
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