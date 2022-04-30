Санкт-Петербург
Попить пивка в баре и поболтать
прогуляться, перекусить
Сегодня посидеть в баре за задушевной беседой. Можно совместить с настольными играми
От пользователя @Oleg_Maximov
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Знаю, отличный бар с живым пивом
Санкт-Петербург → Другое
Может сходим в кино вместе
Санкт-Петербург → Другое
Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))
Санкт-Петербург → Другое
Для девочек
Санкт-Петербург → Другое
Послушать джаз в центре
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Санкт-Петербург → Другое
Выпить ,покурить
Санкт-Петербург → Другое
I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по вечернему Питеру
Санкт-Петербург → Другое
общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
Я здесь в первый раз . Давайте общаться. Ищу новых друзей
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!