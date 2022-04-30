Санкт-Петербург
Попить пивка в баре и поболтать

фото пользователя Oleg_Maximov
прогуляться, перекусить

Сегодня посидеть в баре за задушевной беседой. Можно совместить с настольными играми

От пользователя @Oleg_Maximov

1 участник
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