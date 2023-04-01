Санкт-Петербург
Попить пивка где-нибудь в центре и просто поговорить немного ни о чем

фото пользователя Rainman
прогуляться, перекусить

От пользователя @Rainman

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