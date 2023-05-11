Санкт-Петербург
Попить пива на Рубинштейна или Маяковского

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прогуляться, перекусить

Привет, котаны! Сама цель - познакомиться, поболтать и выпить пару пиф

От пользователя @Chopsuey

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