Санкт-Петербург
Попить пива на Рубинштейна или Маяковского
прогуляться, перекусить
Привет, котаны! Сама цель - познакомиться, поболтать и выпить пару пиф
От пользователя @Chopsuey
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