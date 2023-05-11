Привет, котаны! Сама цель - познакомиться, поболтать и выпить пару пиф

От пользователя @Chopsuey

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Санкт-Петербург → Другое Приглашаю единомышленников в театральную студию к себе.

Санкт-Петербург → Другое Общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))

Санкт-Петербург → Другое Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

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