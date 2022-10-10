прогуляться, перекусить

От пользователя @Kristina0199

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Санкт-Петербург → Другое погулять, потусить, поесть, да что угодно

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться на разные темы

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Ищу классных девчонок для душевного общения;)

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Санкт-Петербург → Другое Пойдём в парк🏞

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово прогуляться по красивым местам Питера, не везде была)

Санкт-Петербург → Другое Кто сегодня курить кальян?

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

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