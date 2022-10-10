Санкт-Петербург
Попить кофейку,погулять поговорить о жизни
прогуляться, перекусить
От пользователя @Kristina0199
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