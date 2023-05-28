прогуляться, перекусить

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Санкт-Петербург → Другое Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу для дальнейших встреч и общения)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по вечернему Питеру

Санкт-Петербург → Другое Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

Санкт-Петербург → Другое Просто, онлайно. Остальное по факту

Санкт-Петербург → Другое Пошлите на шашлыки ?

Санкт-Петербург → Другое Петь песни под гитару на берегу залива. Или прокатиться на велосипеде.

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