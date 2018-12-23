Санкт-Петербург
Пообщаться, познакомится

фото пользователя ManyaVi
пообщаться

От пользователя @ManyaVi

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Dima_Artik
Санкт-Петербург → Другое

Есть ли дружба между М и Ж?)

маленькое фото пользователя Max_on
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в театр

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

Людей в беседу

маленькое фото пользователя Azamatovna
Санкт-Петербург → Другое

Хорошо отдохнуть

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

Побродить по городу,перекусить.

маленькое фото пользователя TigerTiger
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)

маленькое фото пользователя MiRA91
Санкт-Петербург → Другое

всем девчонкам прогуляться? Не хотите?

маленькое фото пользователя Barbarabb
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по Питеру

маленькое фото пользователя Natali_kr
Санкт-Петербург → Другое

Гулять в выходные

маленькое фото пользователя MariyaK
Санкт-Петербург → Другое

Выпить кофе

маленькое фото пользователя Darya
Санкт-Петербург → Другое

Съездить в Комарово на эко- тропу

маленькое фото пользователя Gilmer
Санкт-Петербург → Другое

Жизнь и отдых

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!