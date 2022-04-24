пообщаться

От пользователя @Erniana

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Санкт-Петербург → Другое Обсудить погоду в городе

Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в клуб или бар у невского недалеко

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

Санкт-Петербург → Другое В любое удобное время дружелюбно провести досуг

Санкт-Петербург → Другое Пересечься потусить на ВК фесте

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Ребята без родителей, как вы справляетесь с одиночеством?

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