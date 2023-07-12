пообщаться

От пользователя @by_meeowws

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Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре, пообщаться)

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово прогуляться по красивым местам Питера, не везде была)

Санкт-Петербург → Другое Ищу творческих людей для дружбы и общения)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Обо всем и ни о чем

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

Санкт-Петербург → Другое я хочу общения

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Вечером в кб

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Спб

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