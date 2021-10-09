пообщаться

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Санкт-Петербург → Другое Гулять в выходные

Санкт-Петербург → Другое Поговорить, а там посмотрим))

Санкт-Петербург → Другое Ребята без родителей, как вы справляетесь с одиночеством?

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Эрмитаж

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по вечернему Питеру

Санкт-Петербург → Другое Я просто общаюсь.

Санкт-Петербург → Другое сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

Санкт-Петербург → Другое Неторопливо и с интересным общением поиграть в шахматы по переписке

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

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