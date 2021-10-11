Санкт-Петербург
Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

фото пользователя Annushk_a
прогуляться, перекусить

От пользователя @Annushk_a

6 участников
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