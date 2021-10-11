прогуляться, перекусить

От пользователя @Annushk_a

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по непарадному центру Петербурга

Санкт-Петербург → Другое Покататься на машине вечером ночной Питер

Санкт-Петербург → Другое Променад по центру

Санкт-Петербург → Другое покататься на велосипедах

Санкт-Петербург → Другое Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

Санкт-Петербург → Другое Просто смотрю принцип приложения)

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с прекрасным человеком

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Просто велопрогулка

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