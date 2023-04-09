Санкт-Петербург
Пообедать, побеседовать

фото пользователя Nikolay_Medvedev
пообщаться

От пользователя @Nikolay_Medvedev

3 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

маленькое фото пользователя Nikoletta
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада встретиться и классно провести время

маленькое фото пользователя Bair
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новые знакомства

маленькое фото пользователя mirlka
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🙃

маленькое фото пользователя Wowbullyks
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем гулять?😃

маленькое фото пользователя Ka19
Санкт-Петербург → Другое

Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя ElenaRe
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя PetrAtl
Санкт-Петербург → Другое

Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

маленькое фото пользователя Kristina0199
Санкт-Петербург → Другое

Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

маленькое фото пользователя SakuraX2X
Санкт-Петербург → Другое

Пересечься потусить на ВК фесте

маленькое фото пользователя Daria_Goncharova
Санкт-Петербург → Другое

Давай исследовать пригород Санкт-Петербурга?

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!