пообщаться

От пользователя @Nikolay_Medvedev

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Санкт-Петербург → Другое Пересечься потусить на ВК фесте

Санкт-Петербург → Другое Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Буду рада встретиться и классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

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