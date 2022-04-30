Санкт-Петербург
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

фото пользователя Jein
прогуляться, перекусить

От пользователя @Jein

13 участников
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