Санкт-Петербург
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
прогуляться, перекусить
От пользователя @Jein
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