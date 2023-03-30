прогуляться, перекусить

От пользователя @Nikolay_Medvedev

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Я тоже хочу подружиться :)

Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время

Санкт-Петербург → Другое покататься на велосипедах

Санкт-Петербург → Другое Хотелось бы лучше узнать Питер 💕

Санкт-Петербург → Другое Сходить на разводные мосты

Санкт-Петербург → Другое Все что душе угодно)От клубов до музеев

Санкт-Петербург → Другое Поездка в Выборг

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!