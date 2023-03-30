Санкт-Петербург
Пообедать и пообщаться
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nikolay_Medvedev
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Поездка в Выборг
Санкт-Петербург → Другое
Все что душе угодно)От клубов до музеев
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на разводные мосты
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)
Санкт-Петербург → Другое
Beta chatacter, аниме, манга, игры, книги
Санкт-Петербург → Другое
Хотелось бы лучше узнать Питер 💕
Санкт-Петербург → Другое
покататься на велосипедах
Санкт-Петербург → Другое
Погулять)))))))
Санкт-Петербург → Другое
Весело провести время
Санкт-Петербург → Другое
На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...
Санкт-Петербург → Другое
Я тоже хочу подружиться :)
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!