Санкт-Петербург
Пообедать и пообщаться

фото пользователя Nikolay_Medvedev
прогуляться, перекусить

От пользователя @Nikolay_Medvedev

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