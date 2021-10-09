прогуляться, перекусить

От пользователя @Nikolay_Medvedev

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Санкт-Петербург → Другое Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Прогулка в пригороде

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

Санкт-Петербург → Другое Го посмотрим нхл в три часа ночи и помурчим в дискордике?

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

Санкт-Петербург → Другое Пошли на Stereoleto?

Санкт-Петербург → Другое гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)

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