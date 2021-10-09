Санкт-Петербург
Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться
прогуляться, перекусить
Я недавно в Питере, было бы классно найти компанию, чтобы пообщаться, сходить в интересное место (выставка, музей, кино, бар) или просто погулять.
От пользователя @OlegK
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общаться и дружить
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