Санкт-Петербург
Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться

фото пользователя OlegK
прогуляться, перекусить

Я недавно в Питере, было бы классно найти компанию, чтобы пообщаться, сходить в интересное место (выставка, музей, кино, бар) или просто погулять.

От пользователя @OlegK

7 участников
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