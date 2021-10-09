Я недавно в Питере, было бы классно найти компанию, чтобы пообщаться, сходить в интересное место (выставка, музей, кино, бар) или просто погулять.

От пользователя @OlegK

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Прогулки и интересное времяпровождение

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру)

Санкт-Петербург → Другое Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

Санкт-Петербург → Другое Идём гулять по Центральному району

Санкт-Петербург → Другое Просто ищу интересных ребят)

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться на разные темы

Санкт-Петербург → Другое Выпить, чтобы с кайфом и фактом

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар

Санкт-Петербург → Другое просто хочется поговорить и уже после встретимся

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!