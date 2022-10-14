Санкт-Петербург
Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.
прогуляться, перекусить
Или просто погулять по центру.
От пользователя @Litata
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