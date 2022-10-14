Или просто погулять по центру.

От пользователя @Litata

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Санкт-Петербург → Другое Поиграть в Игру Престолов

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться да развеяться.

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю хорошо провести время в новой компании

Санкт-Петербург → Другое Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велике

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