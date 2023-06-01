прогуляться, перекусить

От пользователя @Yriusss

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Санкт-Петербург → Другое Просто повыпендриваться🤓

Санкт-Петербург → Другое Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

Санкт-Петербург → Другое Прокатиться на велосипеде СПб юго-запад

Санкт-Петербург → Другое За любой кипиш)

Санкт-Петербург → Другое Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

Санкт-Петербург → Другое сходить на концерт руслана cmh 23 августа

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

Санкт-Петербург → Другое Хочу познакомится с новыми людьми

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться

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