Санкт-Петербург
Покататься на велосипеде по городу
прогуляться, перекусить
От пользователя @Yriusss
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