Санкт-Петербург
Покататься на велосипеде

фото пользователя Anastasia2075
собрать компанию

От пользователя @Anastasia2075

14 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на бадминтон 🏸/групповые занятие

маленькое фото пользователя Wowbullyks
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем гулять?😃

маленькое фото пользователя PetrAtl
Санкт-Петербург → Другое

Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

маленькое фото пользователя AlbinaDze
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

маленькое фото пользователя Generalosa
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

маленькое фото пользователя Camila
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем в клуб?)

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое

Ищу творческих людей для дружбы и общения)

маленькое фото пользователя Erik
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться вечерком, кофе попить,

маленькое фото пользователя Irina29
Санкт-Петербург → Другое

Обзавестись друзьями

маленькое фото пользователя Poli24
Санкт-Петербург → Другое

Адекватные подруги, пишите

маленькое фото пользователя St_Andy
Санкт-Петербург → Другое

Погнали в веревочный парк Орех в Лен.области в воскресенье 18.

маленькое фото пользователя Wowiner
Санкт-Петербург → Другое

Повалять дурака

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!