Покататься на велике где-нибудь по северу города

От пользователя @AnalogMan

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поболтать в кафе

Санкт-Петербург → Другое Сходить в тир

Санкт-Петербург → Другое Всегда рада новым людям!

Санкт-Петербург → Другое Вместе заниматься спортом и худеть

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

Санкт-Петербург → Другое Кому не спится по ночам

Санкт-Петербург → Другое Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

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