Санкт-Петербург
Покататься на велике
активный отдых
Покататься на велике где-нибудь по северу города
От пользователя @AnalogMan
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