активный отдых

От пользователя @polin.ink

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Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в бар/клуб

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Санкт-Петербург → Другое А почему бы и да?)

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в Игру Престолов

Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

Санкт-Петербург → Другое Гоу в Питерскую беседу :)

Санкт-Петербург → Другое Здесь кто нибудь есть?)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на каток в Севкабель или в музей

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