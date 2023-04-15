Санкт-Петербург
Покататься на великах
прогуляться, перекусить
По центру или можно устроить поездку в область.
От пользователя @sokol76
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