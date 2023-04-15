Санкт-Петербург
Покататься на великах

фото пользователя sokol76
прогуляться, перекусить

По центру или можно устроить поездку в область.

От пользователя @sokol76

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя Julia_Via
Санкт-Петербург → Другое

Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟

маленькое фото пользователя Nastya8931
Санкт-Петербург → Другое

Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

маленькое фото пользователя VitaminD
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈

маленькое фото пользователя Goldwc
Санкт-Петербург → Другое

Держать в страхе весь район или грациозно лавировать в потоке людей

маленькое фото пользователя 3018mila
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по парку

маленькое фото пользователя 3OOW
Санкт-Петербург → Другое

БДСМ вечеринка 18+

маленькое фото пользователя Sigrl1nn
Санкт-Петербург → Другое

Ищу общения на миллион тем, от прогулок до психологии

маленькое фото пользователя Varyyyyaa
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада новым друзьям ))

маленькое фото пользователя Luba1234
Санкт-Петербург → Другое

Мне хотелось нойти собеседника

маленькое фото пользователя Arkasha33
Санкт-Петербург → Другое

Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!