Санкт-Петербург
Покататься на машине вечером ночной Питер
прогуляться, перекусить
Love
От пользователя @Zohan
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