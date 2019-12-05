Покататься по живописным дорогам, покурить ароматный кальянчик, пообщаться и просто классно провести время) В хорошую погоду можно поплавать вдвоем на сап борде

От пользователя @TBlayer

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