Санкт-Петербург
Покататься на байке

фото пользователя TBlayer
активный отдых

Покататься по живописным дорогам, покурить ароматный кальянчик, пообщаться и просто классно провести время) В хорошую погоду можно поплавать вдвоем на сап борде

От пользователя @TBlayer

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Nikita_3000
Санкт-Петербург → Другое

Пройтись по лесу

маленькое фото пользователя Misha2809
Санкт-Петербург → Другое

Общение в тг

маленькое фото пользователя Teslaboy
Санкт-Петербург → Другое

Какао с ликером и прелести еврейской кухни

маленькое фото пользователя MIDI
Санкт-Петербург → Другое

Ищу музыкантов.

маленькое фото пользователя Crazy
Санкт-Петербург → Другое

Идем на фестиваль 👺

маленькое фото пользователя Rudya
Санкт-Петербург → Другое

Предлагаю хорошо провести время в новой компании

маленькое фото пользователя Amac
Санкт-Петербург → Другое

Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

маленькое фото пользователя AlexandraTZ
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу завести новые знакомства

маленькое фото пользователя Nata227
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Anasteziaa
Санкт-Петербург → Другое

Найти новых друзей:)

маленькое фото пользователя Arinasma
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить о жизни

маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!