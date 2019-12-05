Санкт-Петербург
Покататься на байке
Покататься по живописным дорогам, покурить ароматный кальянчик, пообщаться и просто классно провести время) В хорошую погоду можно поплавать вдвоем на сап борде
От пользователя @TBlayer
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Пройтись по лесу
Общение в тг
Какао с ликером и прелести еврейской кухни
Ищу музыкантов.
Идем на фестиваль 👺
Предлагаю хорошо провести время в новой компании
Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам
Я хочу завести новые знакомства
Прогуляться
Найти новых друзей:)
Поговорить о жизни
Поболтать обо всем, возможно и встретится после)
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!