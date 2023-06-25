Санкт-Петербург
Покататься.
прогуляться, перекусить
Покататься на велосипеде, попить кофе☺️ Предположительно в Сосновке (Северный пр.)
От пользователя @Sergseducer
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