Санкт-Петербург
Покататься.

фото пользователя Sergseducer
прогуляться, перекусить

Покататься на велосипеде, попить кофе☺️ Предположительно в Сосновке (Северный пр.)

От пользователя @Sergseducer

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