прогуляться, перекусить

От пользователя @

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Санкт-Петербург → Другое Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))

Санкт-Петербург → Другое Попить пивка в баре и поболтать

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по ЦПКиО после работы

Санкт-Петербург → Другое Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)

Санкт-Петербург → Другое Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…

Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поболтать в кафе

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

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В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

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