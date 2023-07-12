прогуляться, перекусить

От пользователя @MrVlad

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Как прошел ваш день?

Санкт-Петербург → Другое Послушать джаз в центре

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре, пообщаться)

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар🍻

Санкт-Петербург → Другое Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Санкт-Петербург → Другое Променад по центру

Санкт-Петербург → Другое Погулять вечером по Питеру

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Ребята без родителей, как вы справляетесь с одиночеством?

Санкт-Петербург → Другое Как на счёт по пивку?)

Санкт-Петербург → Другое Прогулки и интересное времяпровождение

Хочешь найти новых друзей в городе Шанхай?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Шанхай, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!