Санкт-Петербург
Пока в командировке

фото пользователя MrVlad
прогуляться, перекусить

От пользователя @MrVlad

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