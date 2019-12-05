собрать компанию

От пользователя @Sanchez

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Самопознание через окружающий мир

Санкт-Петербург → Другое Попить пивка в баре и поболтать

Санкт-Петербург → Другое Идем на фестиваль 👺

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Кто пойдёт гулять со мной по Василевскому острову?

Москва → Другое Прогуляться сходить в кино или кафе

Санкт-Петербург → Другое Пойдем в клуб?)

Санкт-Петербург → Другое Поболтать, сходить в бар, кино, на концерт

Санкт-Петербург → Другое Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сделать фотографии тебя на улице

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