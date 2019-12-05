Санкт-Петербург
Пойти в кафе или бар, пообщаться

фото пользователя Sanchez
собрать компанию

От пользователя @Sanchez

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, сделать фотографии тебя на улице

маленькое фото пользователя Jenni
Санкт-Петербург → Другое

Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

маленькое фото пользователя Alyonishna
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать, сходить в бар, кино, на концерт

маленькое фото пользователя Camila
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем в клуб?)

маленькое фото пользователя Anasty
Москва → Другое

Прогуляться сходить в кино или кафе

маленькое фото пользователя Aleks52
Санкт-Петербург → Другое

Активный отдых

маленькое фото пользователя Ivan323
Санкт-Петербург → Другое

Кто пойдёт гулять со мной по Василевскому острову?

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя Crazy
Санкт-Петербург → Другое

Идем на фестиваль 👺

маленькое фото пользователя IrinaVd
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

маленькое фото пользователя Oleg_Maximov
Санкт-Петербург → Другое

Попить пивка в баре и поболтать

маленькое фото пользователя Wwettt
Санкт-Петербург → Другое

Самопознание через окружающий мир

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!