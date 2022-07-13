собрать компанию

От пользователя @Romeo

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Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Выборг или в Кронштадт

Санкт-Петербург → Другое Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Сходить на стендап

Санкт-Петербург → Другое Прогулка в пригороде

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино под открытым небом

Санкт-Петербург → Другое Начал новую жизнь, а для нее нужны новые знакомства!

Санкт-Петербург → Другое Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней

Санкт-Петербург → Другое Держать в страхе весь район или грациозно лавировать в потоке людей

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Санкт-Петербург → Другое Погулять по вечернему Питеру

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