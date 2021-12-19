прогуляться, перекусить

От пользователя @Mansur

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Санкт-Петербург → Другое Давай просто сходим куда-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок

Санкт-Петербург → Другое Го в контакт бар на Маяковской

Санкт-Петербург → Другое Хочу провести эти выходные в хорошей компании

Санкт-Петербург → Другое ежедневные 15000 шагов о бизнесе и искусстве

Санкт-Петербург → Другое Пройтись по лесу

Санкт-Петербург → Другое Покататься на великах

Санкт-Петербург → Другое Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей политической истории России

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