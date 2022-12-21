Привыкла все своё свободное время тратить на работу и учебу, сейчас появилось желание расширить круг общения, завести новые знакомства с людьми, имеющими схожие интересы. Романтические отношения НЕ интересны. Только дружба🙃

От пользователя @Ekaterina_Kot

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Покататься на великах

Санкт-Петербург → Другое Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

Санкт-Петербург → Другое всем девчонкам прогуляться? Не хотите?

Санкт-Петербург → Другое Погулять вечером по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Хочу съездить в Пушкин, прогуляться там зимой, там очень красиво.

Санкт-Петербург → Другое покататься на велосипедах

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала, ищу подруг

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!