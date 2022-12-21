Санкт-Петербург
Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?
Привыкла все своё свободное время тратить на работу и учебу, сейчас появилось желание расширить круг общения, завести новые знакомства с людьми, имеющими схожие интересы. Романтические отношения НЕ интересны. Только дружба🙃
От пользователя @Ekaterina_Kot
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