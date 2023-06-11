Санкт-Петербург
Пойдём гулять!
прогуляться, перекусить
От пользователя @Erdalf
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Найти новых друзей:)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу
Санкт-Петербург → Другое
Поиграть в настолки
Санкт-Петербург → Другое
ежедневные 15000 шагов о бизнесе и искусстве
Санкт-Петербург → Другое
Обсудить фильмы телекомпании Sreda (Триггер, Алиби, Фандорин….)
Санкт-Петербург → Другое
Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))
Санкт-Петербург → Другое
Горнолыжка кафе выходные
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
Санкт-Петербург → Другое
хочу исследовать новые уголки питера!
Санкт-Петербург → Другое
Поболтать, порефлексировать
Санкт-Петербург → Другое
Пройтись по лесу
Санкт-Петербург → Другое
Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!