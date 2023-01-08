Санкт-Петербург
Пойдем смотреть рыбок в океанариуме.

фото пользователя Oksana_blch
сходить на мероприятие

Давно хочу сходить, буду рада душевной компании. Если заобщаемся, то потом можно пойти выпить кофе или сходить в бар.)

От пользователя @Oksana_blch

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