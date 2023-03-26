прогуляться, перекусить

От пользователя @VitaminD

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Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Есть ли дружба между М и Ж?)

Санкт-Петербург → Другое Поболтать, сходить в бар, кино, на концерт

Санкт-Петербург → Другое Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала, ищу подруг

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу

Санкт-Петербург → Другое Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

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