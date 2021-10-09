Привет! Ты свободна в будние дни?) давай прогуляемся или сходим на выставку

От пользователя @Wowbullyks

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Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по Питеру

Санкт-Петербург → Другое погулять, потусить, поесть, да что угодно

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю на спектакль

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Погнали в веревочный парк Орех в Лен.области в воскресенье 18.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр

Санкт-Петербург → Другое Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

Санкт-Петербург → Другое Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

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