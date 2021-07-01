Санкт-Петербург
Поиск общения после переезда:)

фото пользователя Ilyakruger
прогуляться, перекусить

Переехал в СПб месяц назад на ПМЖ:) все друзья остались в родном городе. Ищу новые занкомста и контакты. Пол не важен. Работаю в it. Готов обсудить любые темы:). Начиная от "современная музыка-дар или проклятье" заканчивая значение революции в истории России:)

От пользователя @Ilyakruger

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя liskus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя qnhell
Санкт-Петербург → Другое

feelin lonely (＞﹏＜) need frens

маленькое фото пользователя Dashs
Санкт-Петербург → Другое

Найти новых знакомых в Питере

маленькое фото пользователя Anasteziaa
Санкт-Петербург → Другое

Найти новых друзей:)

маленькое фото пользователя Anastasia2075
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Squx
Санкт-Петербург → Другое

Обсудить фильмы телекомпании Sreda (Триггер, Алиби, Фандорин….)

маленькое фото пользователя Irina29
Санкт-Петербург → Другое

Обзавестись друзьями

маленькое фото пользователя polin.ink
Санкт-Петербург → Другое

погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

маленькое фото пользователя Jenni
Санкт-Петербург → Другое

Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

маленькое фото пользователя Sanehka
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Спб

маленькое фото пользователя ValeriaBelyak
Санкт-Петербург → Другое

Хочу сходить в бар/клуб

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!