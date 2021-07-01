Санкт-Петербург
Поиск общения после переезда:)
Переехал в СПб месяц назад на ПМЖ:) все друзья остались в родном городе. Ищу новые занкомста и контакты. Пол не важен. Работаю в it. Готов обсудить любые темы:). Начиная от "современная музыка-дар или проклятье" заканчивая значение революции в истории России:)
От пользователя @Ilyakruger
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Хочу сходить в бар/клуб
В поиске родственной души:3
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