Переехал в СПб месяц назад на ПМЖ:) все друзья остались в родном городе. Ищу новые занкомста и контакты. Пол не важен. Работаю в it. Готов обсудить любые темы:). Начиная от "современная музыка-дар или проклятье" заканчивая значение революции в истории России:)

От пользователя @Ilyakruger

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Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в бар/клуб

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Спб

Санкт-Петербург → Другое Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

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