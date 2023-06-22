Санкт-Петербург
Поиск людей на страшный квест.
сходить на мероприятие
Срочно нужно 2 человека 18-25 лет на квест "Поставщики смерти" в Санкт-Петербурге. Идём вчетвером, 1625 р с человека будет. Сложность не ниже "хард".
От пользователя @Poisk16
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