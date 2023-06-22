Срочно нужно 2 человека 18-25 лет на квест "Поставщики смерти" в Санкт-Петербурге. Идём вчетвером, 1625 р с человека будет. Сложность не ниже "хард".

От пользователя @Poisk16

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар!!!

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Санкт-Петербург → Другое Сходить в клуб или бар у невского недалеко

Санкт-Петербург → Другое Так же за прогулки

Санкт-Петербург → Другое Я хочу общаться, прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

Санкт-Петербург → Другое Давай просто сходим куда-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Сходить на стендап

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.

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