Санкт-Петербург
Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)

фото пользователя rxalexey
прогуляться, перекусить

От пользователя @rxalexey

4 участника
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