Санкт-Петербург
Поиграть в настолки в кафе или в антикафе. ВО, центр.
другое
Могу в любое время.
От пользователя @Lee222
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